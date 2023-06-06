Порошенко про підрив Каховської ГЕС: наша місія – здолати рашизм

Порошенка цитує офіційний сайт партії "ЄС".

"Це агонія. Це злочин, який можна порівняти хіба зі злочинами нацистів. Це злочин, який веде до техногенної катастрофи світового рівня, і за який не може не бути найжорсткішої відповідальності", – вважає Порошенко.

"Це злочин від безсилля, коли протистояти наступу ЗСУ російська армія не здатна. Це злочин, за який має на меті зупинити українську армію. Але нас не зупинить ніщо", – наголошує лідер партії "Європейська Солідарність".

"Вони прийшли понівечити українську землю. Зробити її непридатною до життя. Наше завдання, завдання і місія всього нашого життя – звільнити свою землю. Наша місія – здолати рашизм. І ми це зробимо", – переконаний Петро Порошенко.