Порошенко про підрив Каховської ГЕС: наша місія – здолати рашизм
Підрив Каховської ГЕС це злочин, який можна порівняти хіба зі злочинами нацистів
Порошенка цитує офіційний сайт партії "ЄС".
"Це агонія. Це злочин, який можна порівняти хіба зі злочинами нацистів. Це злочин, який веде до техногенної катастрофи світового рівня, і за який не може не бути найжорсткішої відповідальності", – вважає Порошенко.
"Це злочин від безсилля, коли протистояти наступу ЗСУ російська армія не здатна. Це злочин, за який має на меті зупинити українську армію. Але нас не зупинить ніщо", – наголошує лідер партії "Європейська Солідарність".
"Вони прийшли понівечити українську землю. Зробити її непридатною до життя. Наше завдання, завдання і місія всього нашого життя – звільнити свою землю. Наша місія – здолати рашизм. І ми це зробимо", – переконаний Петро Порошенко.
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