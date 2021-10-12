Порошенко про Саміт Україна-ЄС: сподіваюсь, він мотивує Зеленського до реальної, а не фейкової боротьби з корупцією
П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав результати Саміту Україна-ЄС. Порошенко подякував європейським партнерам за незмінну підтримку України і закликав Володимира Зеленського до реальної судової реформи, забезпечення верховенства права і боротьби з корупцією
"Позитивно оцінюю результати 23-го Саміту Україна-ЄС – саміту безпекової солідарності та секторальної інтеграції. Щиро вдячний лідерам євроінституцій за незмінну підтримку європейських прагнень українських громадян та євроінтеграційного курсу нашої держави, який за ініціативою нашої команди закріплено у Конституції України", – написав Порошенко у Facebook.
П’ятий Президент також привітав довгоочікуване підписання Угоди про спільний авіаційний простір, що дозволить вивести на новий рівень можливості безвізу для громадян України.
"Сподіваюсь, що публічний аванс підтримки з боку лідерів ЄС надасть Зеленському мотивації у зміцненні верховенства права та демократичних інститутів, реалізації справжньої судової реформи, забезпеченні незалежної антикорупційної інфраструктури та корпоративного управління, ефективної неполітизованої боротьби з корупцією, дієвих, а не фейкових законодавчих ініціатив щодо так званої "деолігархізації", які грунтуватимуться на кращих європейських практиках та цінностях", – зауважив Петро Порошенко.
"Радий почути сигнали про визнання Євросоюзом виключної відповідальності Росії як сторони конфлікту за відновлення миру на Донбасі, важливість збереження енергетичної незалежності України та готовність ЄС допомагати у протистоянні енергетичним викликам з боку Росії, аби запобігти можливому зимовому реваншу Кремля", – наголошує лідер партії.
"Європейська Солідарність" завжди сприятиме здійсненню ефективних кроків у напрямку набуття Україною членства в ЄС. Майбутнє України в Євросоюзі!", – резюмує Петро Порошенко.
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