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Порошенко про заяви Путіна: незавуальовані територіальні претензії і погрози Україні

23 грудня, 2021 четвер
21:54

Путін вкотре продемонстрував, що не може змиритися з існуванням незалежної Української держави

Про це пише у Facebook п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Він зазначає – у Кремлі продовжують говорити про Україну, неначе Гітлер про Судети.

"Знову про "исконно русские территории", тепер вже і на Донбасі. Що це як вже не завуальована територіальна претензія і чергова погроза Україні, яку, за новою версією, вже створив Ленін?", – зауважує Петро Порошенко.

"Так само непокоїть і відверта параноя відносно розширення НАТО і постійне заперечення права України стати членом Альянсу. Хочу нагадати, що межі сучасних держав і націй визначаються не дивно трактованою історією, археологією і психіатрією, а міжнародним правом і недоторканістю кордонів", – наголошує п’ятий президент.

Порошенко також нагадав, що участь у військових і політичних союзах визначається суверенними державами і цими союзами, точно без "параноідальних страхів" сусідських держав.

"Українським дипломатам треба якнайшвидше вибиратися з Гути, і кожен у "своїй столиці" має повною мірою використати черговий камінг-аут Путіна із небезпечними випадами на адресу України для мобілізації світу на нашу підтримку — від санкцій до зброї", – вважає Порошенко.

"А людині, яка виконує обов’язки Президента — охолонути, прийти до тями і замість того, щоби множити внутрішні конфлікти і поділи, об’єднати суспільство і політикум для оборони країни. Бо воює не з тим, не за те і не там, де треба", – резюмує лідер партії.

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