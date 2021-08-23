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Порошенко провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм: говорив про історичну роль візиту в Україну та розвиток ПЦУ

23 серпня, 2021 понедiлок
13:34
Новини Порошенко Варфоломій

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, який перебуває в Україні. Під час зустрічі Петро Порошенко подякував Вселенському Патріарху за Томос і любов до України. Говорили також про розвиток Православної Церкви України

Про це пише пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Відбувається перший після отримання Томосу візит його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, людини, яка дуже любить Україну. Матері Церкви – до вірних Православної Церкви України, до всіх українців. Щойно відбулася зустріч з Вселенським Патріархом, з Його Блаженством Митрополитом Епіфанієм, Предстоятелем Православної Церкви України", – повідомив Порошенко журналістам.

"Це насправді історична подія – візит Вселенського Патріарха. Ми побачили велику любов українців і те нетерпіння, з яким вони очікували цього візиту", – переконаний Порошенко.

"З перших днів мого перебування на посаді Президента в 2014-му році ми з нашою командою поставили за мету отримання автокефалії. Тоді це завдання здавалося нездійсненним. Якщо ви побачите мій виступ 28 липня 2015 року, то там я презентував стратегію отримання автокефалії українською церквою. Наполеглива дипломатична робота, підтримка всього світу, підтримка всіх українців дозволила нам вийти на зазначений результат", – зазначає Петро Порошенко.

"Я пам’ятаю дату 9 квітня 2018 року – це час, коли його Всесвятість твердо пообіцяв, що рішення про надання Томосу прийнято, що це рішення має об’єднати всі українські церкви – що й відбулося. Об’єднати українську націю – що й відбулося. Бо на сьогоднішній день більше 60% українців позиціонують себе як вірних Православної Церкви України. І 15 грудня 2018 року в цей історичний день в святій Софії, яка знаходиться тут поруч, відбувся Об’єднавчий православний собор, яким було зафіксоване об’єднання православних церков України і створення єдиної соборної Православної Церкви", – нагадав п’ятий Президент.

"Я з великим натхненням дивився вчора і на сльози людей, і на емоції, і на щастя, коли вони слухали молитву Вселенського Патріарха, його Всесвятості Варфоломія, службу божу разом з Предстоятелем нашої церкви, Його Блаженством Епіфанієм. Місія, як покладена на нашу Церкву, – об’єднання всієї України для того, щоб Україна не керувалася з боку країни-агресора, для того, щоб церква була одним з великих фундаментів для розбудови української нації і української державності. Ми сьогодні говоримо не просто про українську державу, а про цивілізаційний вибір українського народу, якому сприяє наша Церква", – пояснює Петро Порошенко.

"Я всіх вітаю з цим великим святом, я передаю вітання Вселенського Патріарха, велику любов до України і велику віру в Бога. І в цей день, День українського прапора, напередодні 30- тої річниці нашої Незалежності, прошу вас про молитву за Україну. І Господь нам допоможе. Наші головні перемоги, головні перемоги України і українців точно попереду – включно з членством в ЄС, включно з членством в НАТО, бо Україна – європейська держава", – резюмує Петро Порошенко.

 

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