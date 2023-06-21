Порошенко у Лондоні назвав п’ять умов для перемоги України

"У нас є п’ять складових, як виграти війну. По-перше, зброя. Західний світ повинен перевести свою економіку на військові рейки, бо росія це вже робить. Нам також потрібні ефективні санкції, а критерієм санкцій є скорочення російського експорту, скорочення можливості росії фінансувати війну. Потрібні персональні санкції – все інше це просто димова завіса", – наголошує Порошенко.

"Пункт номер три – справедливість. путін має відповідати за екоцид, за геноцид, за вибух на Каховській дамбі, за вивезення українських дітей", – зазначає п’ятий президент.

"Пункт четвертий – фінансова підтримка. І я дуже вітаю рішення Європейської Комісії виділити на наступні три роки – з 2024 по 2027 рік – 50 мільярдів на підтримку України", – сказав Порошенко.

"І п’яте – повноправне членство в ЄС і НАТО", – говорить Порошенко.

Він також зауважив, що вкрай важливо депутінізувати Європу та світ, бо російський режим давно і глибоко вкорінив своїх агентів впливу – політичного, економічного та медійного.

"Перш ніж навіть порушити питання про те, щоб співпрацювати чи налагоджувати відносини з росією, потрібно зробити один важливий процес – депутінізувати росію. Це ж не просто путін – це ідеологія. Це стратегія. Це вся філософія існування, стиль – і не тільки путіна. Тому що путін і ленін на одній осі, а на нашій – Буш, Тетчер, Рейган і весь демократичний світ", – наголосив Порошенко.

"Тепер путін каже, росія каже, що вони воюють не проти України – вони воюють проти свободи західного типу. Вони борються проти демократії західного типу. І ми, українці, із нашим синьо-жовтим щитом, нашими Збройними Силами, які створені нами за вашої допомоги з 2014 року, захищаємо свободу, демократію, Європу і світ. Тому спочатку депутінізація, а потім будь-яка інша дискусія", – наголошує Порошенко.

"Я сподіваюся, що ми отримаємо зброю, санкції, справедливість, фінанси і, будь ласка, – запрошення від НАТО та Євросоюзу", – резюмує п’ятий президент.