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Порошенко у Вашингтоні пояснив, чому НАТО зацікавлене в Україні не менше, ніж Україна в НАТО

22 листопада, 2022 вiвторок
12:16
Новини Петро Порошенко

Петро Порошенко під час виступу у Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні заявив, що НАТО зацікавлене у членстві України не менше, ніж сама Україна. П’ятий Президент наголосив, що сьогодні Збройні Сили України стали "безпековою парасолькою" для Європи і для держав-членів НАТО

Відповідаючи на запитання, як переконати членів Альянсу, які скептично ставляться до перспективи України, Порошенко зауважив: "будь ласка, співпрацюйте з цими країнами. Тому що це не жест, не подарунок Україні. Запам‘ятайте – це інвестиція у вашу власну безпеку для тих націй, для тих держав-членів, які надають нам дозвіл", – вважає Порошенко. 

"Сьогодні від Росії Східну Європу захищає не п’ята стаття НАТО. Сьогодні Східну Європу захищає синьо-жовтий прапор Збройних Сил України. Ми робимо вашу роботу. Допоможіть нам виконувати вашу роботу. Не дозвіл, а запрошення України у НАТО – це інвестиція у вашу безпеку", – наголошує Порошенко.  

"Чому Швеція, демократична нація на півночі, вважає, що вони не можуть гарантувати власну безпеку без НАТО, і це прийнято? І Фінляндія сказала, що без НАТО, маючи такого сусіда як Росія, неможливо захистити націю", – констатував Порошенко. 

"Найкращий пропагандист НАТО, якого ви знаєте, – це Путін. Він знайшов аргументи для Швеції, знайшов аргументи для Фінляндії, знайшов аргументи і для України. Ось чому не намагайтеся знайти інший варіант механізму", – наголошує п’ятий Президент. 

"Аргументів для досягнення цього результату у нас більш ніж достатньо. Тож давайте почнемо над цим працювати. Давайте почнемо роботу з Конгресу, з пояснення Сенату, тому що вони, безумовно, за нас, вони, безумовно, за демократію, за свободу. Ми просто розуміємо, що після того, як Путін зруйнував усі інші механізми, тільки це може захистити безпеку світу", – переконаний Петро Порошенко.

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