Порошенко в ефірі CNN закликав Захід дати Україні ще більше Стінгерів, Джавелінів та NLAW
Петро Порошенко у прямому ефірі програми американського журналіста Фаріда Закарія на телеканалі CNN закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та військові амуніції
"Замість квітів слави росіян тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, “Бандера-смузі”. За три дні Росія втратила 4 500 осіб, сотні танків і броньованих машин, близько пʼяти десятків літаків, гелікоптерів", – констатує Петро Порошенко.
"Сьогодні українські військові демонструють, наскільки всі ми є міцними. Вони роблять головну роботу, але протистоїть вся країна", – зауважує п’ятий президент.
"Що нам треба? Україні потрібні радіостанції, бронежилети, каски. Однак найбільше ми потребуємо протиповітряні системи, Стінгери для протидії російським гелікоптерам. Ми і далі потребуємо системи протитанкової боротьби, Джавеліни, NLAW, інші взірці, адже практично кожен загін оборони має бути оснащений протитанковою зброєю. І це допоможе нам зупиняти російські танки. А російські танкісти тоді відмовлятимуться їхати в Україну, тому що їх загибель буде неминучою", – говорить Порошенко.
"Нам потрібні системи протиповітряної оборони, їх теж треба нам постачати", – наголошує Петро Порошенко.
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