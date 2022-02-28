Порошенко в ефірі CNN закликав Захід дати Україні ще більше Стінгерів, Джавелінів та NLAW

"Замість квітів слави росіян тут зустрічають коктейлі Молотова, або, як зараз про них кажуть в Україні, “Бандера-смузі”. За три дні Росія втратила 4 500 осіб, сотні танків і броньованих машин, близько пʼяти десятків літаків, гелікоптерів", – констатує Петро Порошенко.

"Сьогодні українські військові демонструють, наскільки всі ми є міцними. Вони роблять головну роботу, але протистоїть вся країна", – зауважує п’ятий президент.

"Що нам треба? Україні потрібні радіостанції, бронежилети, каски. Однак найбільше ми потребуємо протиповітряні системи, Стінгери для протидії російським гелікоптерам. Ми і далі потребуємо системи протитанкової боротьби, Джавеліни, NLAW, інші взірці, адже практично кожен загін оборони має бути оснащений протитанковою зброєю. І це допоможе нам зупиняти російські танки. А російські танкісти тоді відмовлятимуться їхати в Україну, тому що їх загибель буде неминучою", – говорить Порошенко.

"Нам потрібні системи протиповітряної оборони, їх теж треба нам постачати", – наголошує Петро Порошенко.