Порошенко в ефірі GB News: український народ незламний, сповнений рішучості викинути Путіна геть з нашої землі

Про це Петро Порошенко заявив в ефірі британського телеканалу GB News.

Він закликав західних партнерів до рішучих дій проти країни-терориста, яка обстрілює ракетами дитячі майданчики і цивільні об’єкти.

"Навіщо росіяни це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося Путіна", – наголосив Порошенко.

"Ця тактика Путіна є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну – це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ", – пояснює п’ятий президент.

"Це, до речі, спільний напад Росії, Білорусі, з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо Путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну", – зауважив Петро Порошенко.

"Але результат – абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути Путіна геть з української землі. І це доводить: український народ незламний", – наголосив Порошенко.

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