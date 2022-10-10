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Порошенко в ефірі GB News: український народ незламний, сповнений рішучості викинути Путіна геть з нашої землі

10 жовтня, 2022 понедiлок
21:17
Новини Петро Порошенко

Спроби президента РФ Володимира Путіна залякати українців і змусити до капітуляції на умовах Кремля не спрацюють

Про це Петро Порошенко заявив в ефірі британського телеканалу GB News.

Він закликав західних партнерів до рішучих дій проти країни-терориста, яка обстрілює ракетами дитячі майданчики і цивільні об’єкти. 

"Навіщо росіяни це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося Путіна", – наголосив Порошенко. 

"Ця тактика Путіна є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну – це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ", – пояснює п’ятий президент. 

"Це, до речі, спільний напад Росії, Білорусі, з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо Путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну", – зауважив Петро Порошенко. 

"Але результат – абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути Путіна геть з української землі. І це доводить: український народ незламний", – наголосив Порошенко. 

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