Порошенко в ефірі іспанського телеканалу: в Україні немає ніяких "брудних бомб", всі бомби – в Росії

Саме це є метою заяв російського міністра Шойгу щодо "брудної бомби", наголосив Порошенко. Він також зазначив, що це чергова спроба Путіна шантажувати світ, і закликав не вірити російській владі.

"Звідки взялися ці "брудні бомби"? Це з’явилося від міністра оборони Росії. Навіть не міністра оборони, а міністра агресії Росії Шойгу", – нагадав Порошенко.

"Він намагається поширити в якості шантажу історію з "брудною бомбою" і подає це як привід, виправдання вторгнення", – зазначає п’ятий президент.

"В Україні немає жодної "брудної бомби". Всі ядерні бомби у Росії. І Росія шантажує. Спочатку голодом, блокуючи український морський флот з українським зерном. Потім атакою на Запорізьку АЕС, це шантаж ядерним зараженням. Росія шантажує нас енергетичною кризою, що неприпустимо", – зауважив Петро Порошенко.

"Не вірте Путіну, не вірте Шойгу. Це дійсно неправда, це, м’яко кажучи абсолютне божевілля. Це елементи гібридної війни Росії, яка намагається атакувати Україну, намагається підірвати довіру до України. Будь ласка, не вірте росіянам, не вірте Путіну", – закликав Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb