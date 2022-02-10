Порошенко в інтерв’ю австралійському телеканалу ABC News закликав союзників надати Україні зенітне озброєння і ПДЧ в НАТО

П’ятий президент наголосив, що Путіну не можна довіряти, а будь-яке право вето на розширення НАТО, надане Кремлю, стане поразкою для західного світу, про це пише пресслужба партії "ЄС".



"Я хочу подякувати всьому австралійському уряду, українській діаспорі, тому що в найкритичніші роки ми отримали значну кількість допомоги, включаючи одяг для військових, чоботи, ковдри, окуляри, шоломи, і це допомогло нам обладнати наші війська для захисту нашої землі", – сказав Порошенко.



"Ми вже вісім років на війні. І це не заморожений конфлікт. Щотижня українці втрачають наших героїв, наших воїнів. Щодня ми маємо поранених солдатів", – сказав він.



Порошенко наголосив, що єдиний спосіб зупинити повномасштабне вторгнення – це підняти ціну агресії для Росії. Великобританія і США вже надали Україні протитанкову зброю, але Порошенко сказав, що необхідна і зенітна зброя.



"Зараз ми знаходимося у важливих переговорах про зенітні ракети. Ми повинні відновити практику ленд-лізу часів Другої світової війни, коли американський і західний світ постачають нам зброю", – сказав він. Порошенко наголошує: підвищення здатності України збивати російські винищувачі є стримуючим фактором. "Це оборонна зброя", – зазначає лідер партії.



"Найкраща відповідь на шантаж Путіна – це дуже просто. У середині цього року на саміті НАТО в Мадриді Україна і Грузія повинні отримати План дій щодо членства. Це ще не членство, але це дуже сильний та ефективний стимул", – переконаний п’ятий Президент.



Порошенко вважає, що поступки на вимогу Путіна щодо розширення НАТО неприпустимі. "Якщо Путіну дати прецедент, право давати дозвіл, зелене світло або червоне світло Україні для нашого членства в НАТО та інтеграції в ЄС, я думаю, що Путін досягне своїх цілей. Це означитиме, що шантаж Путіна ефективний проти всієї демократії, проти всього Європейського Союзу", – сказав Порошенко.



"Путін вважає себе імператором, дуже близький до Бога. Він не керується правилами, міжнародними законами і нормальними демократичними людськими цінностями. Не довіряйте Путіну. Але в той же час друга рекомендація – не бійтеся Путіна. Не поступайся у цій ситуації. Якщо ви дасте йому палець, він візьме всю руку", – резюмує Петро Порошенко.