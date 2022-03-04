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Порошенко в інтерв‘ю польському телеканалу TVN24: шансів, що Путін захопить Київ, немає

4 березня, 2022 п'ятниця
13:03
Новини Порошенко

Петро Порошенко розповів про боротьбу та рішучість українських воїнів. Порошенко, який організував і забезпечує діяльність 206-го батальйону територіальної оборони у столиці України, наголошує: шансів, що Путін захопить Київ, немає

Про це він говорив з польським телеканалом TVN24, пише пресслужба партії "ЄС".

"В Україні ми просто хочемо бути вільними. Ми хочемо бути демократичними. Ми хочемо бути європейцями", – сказав він.

"Всю ніч в повітрі тривав бій, було шість бомбових ударів по центру", – розповідає Порошенко. "Ми ніколи не здаємося. Шансів, що Путіну віддадуть Київ, немає. Ми добре організовані та згуртовані", – зазначає Петро Порошенко.

П’ятий Президент також зауважив, що багато російських солдатів уже загинули в боях. "Путін цього не визнає, він не визнає цих даних. Це ще один доказ того, що він брехун. Руїни українських міст, від Харкова до Ірпеня, від Херсона до Бучі, показують, що це схоже на Другу світову війну. Це свідчення того, що Путін постане перед Міжнародним кримінальним трибуналом в Гаазі і буде ув’язнений за воєнні злочини", – переконаний Порошенко. 

"Росіяни будуть платити за кожного нашого солдата і мирного жителя. Українці готові захищати свою землю, воювати з росіянами. Це найбільший сюрприз не тільки для Путіна. Я знаю генерала з однієї з країн НАТО. У найкращій ситуації, за його словами, українські Збройні Сили здатні протистояти другій за величиною армії світу – російської армії – до 72 годин. Сьогодні минуло вісім днів з початку війни", – сказав Порошенко. 

П’ятий Президент також закликав союзників запровадити максимально жорсткі, "пекельні"  санкції проти Путіна. 

"Виключення SWIFT не для кількох банків, а для всіх російських банків. Ембарго на російський експорт. Виключити всі кредитні картки для всіх росіян. Вони повинні відчути, наскільки небезпечно для них підтримувати Путіна", – наголошує Порошенко. 

Лідер "Європейської Солідарності" подякував полякам і польському уряду за неймовірну солідарність з українцями під час війни. "Ви приймаєте наших дітей, наші сім’ї. Вони ні за що не платять. Ви даєте їм їжу, ви даєте їм притулок. Ви справжні друзі, які пізнаються в біді", – резюмує Порошенко.

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