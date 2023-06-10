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Порошенко в Раді: а де закон про 30 тисяч військовим?

10 червня, 2023 субота
19:16
Новини

Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав депутатів негайно розглянути у другому читанні пакет законів щодо підтримки військових

Про це пише сайт партії "ЄС".

«У мене запитання – а де законопроект про 30 тисяч військовим? А де законопроект, який ми проголосували про поранених? А де врешті решт законопроект про вшанування жертв Бузкового гаю?», – обурився Порошенко. 

«Я дякую, що у нас на робочій групі була ефективна співпраця, але ми маємо терміново завершити, винести і сьогодні їх проголосувати», – наголосив Порошенко. 

Він також нагадав, що досі не виконані зобов’язання України як кандидата на членство в Євросоюзі. 

«За два тижні – річниця з моменту надання Україні статусу країни-кандидата. Хтось тоді обіцяв, що ми за два дні виконаємо всі сім умов. Хтось – за два місяці, хтось за два тижні. Рік пройшов, і я, повернувшись з Брюсселю, можу наголосити, що під час зустрічей є захоплення українською армією, але немає оплесків за ту роботу, яку парламент, український уряд і Офіс Президента мали зробити», – зауважив Петро Порошенко. 

«Завтра ми будемо відзначати річницю безвізу, який я підписав. Тоді ми зробили 144 зміни до законів – сьогодні ми маємо зробити 7 за цей тиждень. Давайте зробимо!», – закликав Порошенко. 

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