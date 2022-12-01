Порошенко відремонтує підбитий «Шилд», який врятував життя 11 десантників

Про це повідомив Петро Порошенко.

Він також привітав 79 окрему десантно-штурмову бригаду із днем створення – саме у цю бригаду передали 11 італійських бронемашин, куплених Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад".

"Дорога, рідна і улюблена 79- та бригада, сьогодні ваш день. У цей день ми передаємо вам найщиріші, найтепліші вітання. Дякую за те, що ви на передньому краї, на Сході бороните українську землю, переходячи в наступ і нищите рашистів", – сказав Порошенко.

Він також подякував усім небайдужим українцям, які донатили на купівлю бронемашин для десантників. Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму.

"6,5 тисяч людей свого часу "Справі Громад" перерахували гроші на програму Shield. Десантники цього красеня назвали Venom, це один з одинадцяти героїчних персонажів. І Venom повністю виправдав своє ім’я. Декілька днів тому ворожа 120 мм міна потрапила прямо в машину, у двигун. Я не буду вам казати, що відбувається з БТР- ми чи броньованими машинами, коли в них потрапляє артилерійський снаряд великого калібру або 120 – ти міліметрова міна. Це знищує і машину, і екіпаж. В цей час Venom віз 11 наших героїв. Venom врятував життя, всі 11 наших героїв залишилися живі й навіть не потребували шпиталю", – нагадав п’ятий президент.

"Удар був страшенної сили, бачите, що розірвало броню, розійшлися зварні шви, були знищені тепловізори, інше електронне обладнання – навіть дзеркало з підігрівом і з комп’ютером теж було знищено. Але життя були збережені", – наголошує Порошенко.

"Сьогодні вночі наша група повернулася зі Сходу, сьогодні вночі Маринин лафет, рошенівський тягач і ваше нестримне бажання допомагати армії привезли цього красеня до нас на відновлення боєздатності. Ми з вами спільно його відновимо", – говорить Петро Порошенко.

"Ще одне влучення, але вже з "Граду", було в інший броньовик – його звати "Росомаха". Там було 7 десантників – всі живі. Ми його ще не притягнули, пошкодження там більші, зараз наші інженери з’ясовують обставини щодо відновлення боєздатності", – повідомив Порошенко.

"Ми з вами робимо звичайну воєнну роботу – піклуємося про людей, робимо все, щоб захистити Україну. Перемога буде з нами", – наголошує Порошенко.

Як відомо, 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

Як розповів Петро Порошенко, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ. Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України. Контракт вдалося реалізувати максимально швидко за підтримки уряду Італії.