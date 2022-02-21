Порошенко вимагає виділити на оборону 50 млрд грн і ухвалити закон про боротьбу з колабораціонізмом
Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді вкотре закликав проголосувати за зміни до бюджету (6542) і виділити на потреби ЗСУ та територіальної оборони 50 млрд грн
Порошенко наголосив – влада нарешті визнала рівень загрози, однак у порядку денному досі в пріоритеті гральний бізнес та фінансування ДБР, пише пресслужба партії "ЄС".
"Подивіться, які дивні метаморфози відбулися в цьому залі. Ще минулого тижня представники монобільшості стверджували, що ніякої загрози немає, що нападу не відбудеться, що цю всю паніку розганяють наші партнери і журналісти видань CNN, Bloomberg, Reuters, Associated Press і Washington Post. І от пройшло 3-4 дні – і нарешті прийшло розуміння", – констатує Порошенко.
"Але я тримаю в руках порядок денний. Тут "ігорка" 2713, пенсії співробітникам ДБР для політичних переслідувань, ріелторська діяльність, "табачка" з рекламою електронних сигарет, електронний паспорт для перерозподілу. Єдине, чого тут немає – законопроєкту 6542, який п’ять тижнів чекає вашого рішення для голосування, який був підтриманий всіма фракціями, крім монобільшості", – зазначив п’ятий Президент.
"Я вимагаю і наполягаю у вівторок поставити законопроєкт, який був внесений п’ять тижнів тому. Ми маємо забезпечити армію. Щоб ми доукомплектували українську армію, яка укомплектована на 60%, треба розглядати наш законопроект, забезпечити резерви. Місцеві ради проголосували за виділення коштів. П’ять тижнів ви не можете поставити це питання на голосування. Ми вважаємо, що це абсолютно неприйнятно", – обурився лідер партії "Європейська Солідарність".
"Надзвичайна подія в п’ятницю в студії Шустера – це ще одне нагадування про те, що необхідно прийняти закони про боротьбу з колабораціонізмом і протидії російській пропаганді всередині України. Стоїть наш закон про колабораціонізм. Прохання обов’язково поставити це питання в порядок денний", – зазначає Порошенко.
Як відомо, "Європейська Солідарність" пропонує збільшити видатки на потреби оборони України. Зокрема за бюджетною програмою 2101020 "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" видатки на оплату праці збільшити з 61.707.408,2 тис. грн до 83.269.306,4 тис. грн, тобто на 21.561.898,2 тис. грн.
Зазначені видатки планується спрямувати на підняття грошового забезпечення військовослужбовців з розрахунку середньої заробітної плати по ЗС України в розмірі 40 тис. грн.
За бюджетною програмою 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" видатки збільшити з 28.438.101,8 до 56.876.203,6 тис. грн, тобто удвічі.
Зазначені видатки плануються спрямувати на замовлення новітніх зразків озброєння, закупівлю на вітчизняних оборонних підприємствах замовлень, зокрема попередніх років, створення у ЗС України стратегічних запасів воєнного часу (продовольство, паливно-мастильні матеріали, ракети і боєприпаси, речове майно, озброєння і бойова техніка, засоби індивідуального захисту (бронежилети, шоломи) тощо).
3 млрд грн необхідно спрямувати на термінові закупівлі предметів та запасів забезпечення, формування мобілізаційних резервів для гарантування потреб мобілізації резерву першої черги Збройних Сил України, в тому числі підрозділів Сил Територіальної оборони.
Таким чином, загальний обсяг додаткових видатків на потреби оборони складає 50 млрд грн.
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