Порошенко з волонтерами зробили перший мобільний шиномонтаж для фронту: можна "перевзути" будь-яку техніку

Про це пише пресслужба партії "ЄС".

Заміна коліс на передовій – це велика проблема, розповідають військові. Щоб знайти стаціонарну майстерню, часто доводиться везти техніку за багато кілометрів, та й коштують такі послуги недешево.

Тож майстри "Справи Громад" взялися розробити пересувний шиномонтаж – і перша майстерня готова виїхати на фронт.

"Поряд з лінією фронту можна буде швидко поміняти колесо для техніки будь-якого розміру — передбачені верстати як для легкових, так і для вантажних машин. КрАЗи, Урали, ЗіЛи, Козаки, Кірпі, Вольфгаунди", – пише волонтер Юрій Бірюков і додає: "цей проєкт справив ефект бомби, що вибухнула – дзвінків від знайомих комбригів та зампотилів уже понад півтора десятка".

"У нас була ідея, а чому б нам не привезти на фронт шиноремонтну майстерню. І ми знайшли команду дуже крутих хлопців, які здатні і розробляти проектну документацію, і реалізувати це в життя. І от подивіться, яке диво з’явилося", – показує Порошенко.

У контейнері є багатофункціональний шиномонтажний верстат, який може "перевзувати" практично всі колеса для військової техніки. Є також балансувальний верстат, кран-балка для підйому коліс, а також всі аксесуари: пневматичні та гідравлічні домкрати, пневматичний гайковерт, необхідні головки та підставки. Тут є і ручний інструмент, і пневматичний, є механічні ключі для демонтажу і весь асортимент витратних матеріалів. Електрообладнання працює завдяки потужному генератору.

Коштує виробництво такого шиномонтажу близько мільйона гривень – половину зібрали волонтери, половину додав Фонд Порошенка.

"Контейнер повністю автономний. Ми привезли, поставили, "перевзули" бригаду і поїхали далі. Тож термін для відновлення боєздатності фронтової техніки буде суттєво скорочений", – пояснює п’ятий Президент.

"Цей проєкт — максимально специфічний, максимально логістичний і не створить кльові відео про дохлих окупантів. Але водії пікапів та бусів, позашляховиків та вантажівок скажуть "дякую, братка, виручив" тому солдатові чи сержанту, який працюватиме в цьому шиномонтажному контейнері, десь не дуже далеко від лінії фронту. Скажуть, потиснуть руку і поспішать назад до фронту… спалювати окупантів чи тягати снаряди, підвозити продукти чи вивозити поранених", – пояснює Юрій Бірюков.

"Перед вами – перша ластівка. Але ми зі "Справою Громад" мріємо налагодити серійне виробництво таких автомайстерень", – говорить Порошенко.