Порошенко закликає докласти максимум зусиль і забезпечити початок переговорів про вступ України в ЄС до кінця року

Про це пише сайт партії "ЄС".

"Закликаю українську владу докласти максимум зусиль та проявити політичну волю для належного виконання кандидатського «домашнього завдання» до фінального звіту Єврокомісії у жовтні. "Європейська Солідарність" готова працювати в дусі єдності для забезпечення позитивного рішення Європейської Ради про початок передвступних переговорів вже у грудні цього року. Майбутнє України в ЄС!", – наголошує Порошенко.

П’ятий президент також подякував Європейській Комісії за рішучу підтримку України у боротьбі за відновлення територіальної цілісності, впровадження реформ та подолання наслідків російської агресії. "У цьому зв’язку вітаю рішення ЄК про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги", – пише п’ятий президент.