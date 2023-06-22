Порошенко закликає докласти максимум зусиль і забезпечити початок переговорів про вступ України в ЄС до кінця року
Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері заявив, що проміжна оцінка Європейської Комісії щодо виконання умов для початку передвступних переговорів має спонукати українську владу до впровадження реформ і виконання всіх рекомендацій ЄС
Про це пише сайт партії "ЄС".
"Закликаю українську владу докласти максимум зусиль та проявити політичну волю для належного виконання кандидатського «домашнього завдання» до фінального звіту Єврокомісії у жовтні. "Європейська Солідарність" готова працювати в дусі єдності для забезпечення позитивного рішення Європейської Ради про початок передвступних переговорів вже у грудні цього року. Майбутнє України в ЄС!", – наголошує Порошенко.
П’ятий президент також подякував Європейській Комісії за рішучу підтримку України у боротьбі за відновлення територіальної цілісності, впровадження реформ та подолання наслідків російської агресії. "У цьому зв’язку вітаю рішення ЄК про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги", – пише п’ятий президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.66
Купівля 36.66Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе