Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії
Петро Порошенко під час погоджувальної ради з метою розробки та ухвалення оперативних рішень для захисту країни закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії
Про це йдеться на сайті партії "ЄС".
"Ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом Тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави", – нагадав Порошенко.
"Це – Тимчасова спеціальна комісія, кожна фракція делегує туди свого представника, і вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер", – пояснює Порошенко.
Петро Порошенко також закликав поставити у порядок денний зміни до Державного бюджету і виділити на потреби армії та територіальної оборони 50 млрд грн.
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