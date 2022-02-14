Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії

Про це йдеться на сайті партії "ЄС".



"Ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом Тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави", – нагадав Порошенко.



"Це – Тимчасова спеціальна комісія, кожна фракція делегує туди свого представника, і вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер", – пояснює Порошенко.



Петро Порошенко також закликав поставити у порядок денний зміни до Державного бюджету і виділити на потреби армії та територіальної оборони 50 млрд грн.