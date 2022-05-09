English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Порошенко закликав включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі для захисту повітряного простору

Порошенко закликав включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі для захисту повітряного простору

9 травня, 2022 понедiлок
11:30
Новини Петро Порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу MSNBC закликав американських союзників включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі

Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом – наголошує п’ятий президент, пише пресслужба партії "ЄС".

"Я повернувся із сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини", – говорить Порошенко. 

"Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів, і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами – над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. А тому, прошу вас, включіть в Акт про Ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони", – закликає Петро Порошенко. 

Читайте також:
путін путлер
8 травня, 2022 неділя
Знахабнів остаточно: Путін цинічно "привітав" український народ з 9 травня
8 травня, 2022 неділя
ЗСУ знищили понтонну переправу, катер, нову модель БМП і техніку росіян на Сіверському Донці, - InformNapalm
Автор Максим Розумний
8 травня, 2022 неділя
Максим Розумний: Коли закінчиться ця війна?
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.39
    Купівля 31.39
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.95
    Продаж 33.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
9 травня
12:31
Авіаційну частину параду в Москві могли скасувати через несправність літака "судного дня", - InformNapalm
12:31
З радянською символікою та російськими прапорами: у населених пунктах Херсонщини колаборанти влаштували "святкування" 9 травня
12:23
Олексій Арестович
"Про*бали": Арестович назвав причину, чому Росія окупувала південь України
12:19
Ексклюзив
десантні кораблі Росії
У Чорному морі ворог тримає понад півсотні крилатих ракет
12:11
Михайло Подоляк
"У цієї війни не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій РФ": Подоляк про заяву Путіна "на параді перемоги"
11:44
Сауль Альварес та Дмитро Бівол (праворуч)
Український чемпіон заявив, що найкращого боксера світу "пограбували" у бою з росіянином
11:27
Ексклюзив
ворожа техніка
На Ізюмському напрямку ЗСУ знищили базу ворожої техніки, - боєць "Легіону Свободи"
11:15
Окупанти запустили дві ракети
Росіяни вдарили по Одещині чотирма ракетами з окупованого Криму
10:59
Білл Гейтс
Білл Гейтс розповів, якими будуть наслідки війни РФ проти України для світової економіки
10:43
путін путлер
Путін на "параді перемоги" у Москві: ополченці Донбасу разом із армією Росії борються на своїй землі
10:39
Азовсталь, Маріуполь
Окупанти знову штурмують Азовсталь
10:22
Ворожий танк
Понад 25 тис. військових, 1145 танків, 2764 броньовані машини та майже 200 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 9 травня
10:22
Микола Княжицький
Це справді війна двох світоглядів - демократичний світ святкує День перемоги над нацизмом 8 травня, тоталітарний - 9 травня, - Княжицький
10:21
Тімоті Снайдер
Тімоті Снайдер. Чому перемога України важлива для світу?
10:06
Денис Шмигаль
Україні достатньо свого газу, аби забезпечити потреби населення, - Шмигаль
09:48
Охтирка після бомбардування
Росія намагатиметься замінити втрачене високоточне озброєння, – британська розвідка
09:47
Андрій Лунін
Українець Лунін дебютував за "Реал" в чемпіонаті Іспанії
09:46
Ілон Маск
Маск прокоментував погрози очільника Роскомосу Рогозіна щодо надання Україні Starlink
09:32
Зеленський
Скоро в Україні буде два Дні перемоги, а в когось не залишиться жодного, - Зеленський звернувся до українців з нагоди 9 травня
09:24
Жозеп Боррель
Боррель закликав використати заморожені валютні резерви РФ для відновлення України
09:07
Крилата ракета
Мешканців Одещини попередили про загрозу ракетних ударів із території окупованого Криму
08:41
Денис Шмигаль
Дефіцит пального на українських АЗС: під час війни можуть бути форс-мажори, - Шмигаль
08:36
обстріляна Луганщина
Загарбники за минулу добу 24 рази цілили по мирних жителях Луганщини: є загиблі та постраждалі
08:28
Євробачення-2022: чи справді в України немає конкурентів?
08:15
Крилата ракета
Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, кілька вулиць лишились без світла
07:59
Інтерв’ю
Іштван Ійдярто
Росія - країна-агресорка, територіальних претензій на Закарпаття ми не маємо, - посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто
07:43
Олаф Шольц
Партія Шольца програла місцеві вибори на півночі Німеччини
07:18
Бен Воллес
Путін та його генерали віддзеркалюють фашизм і тиранію 70-річної давнини, - міністр оборони Британії
07:16
Греція
Греція допомагає Росії обходити санкції: танкери з нафтою продовжують заходити в європейські порти, - Die Welt
07:13
окупанти гармата
Ворог намагається прорвати оборону українських військ на Донецькому напрямку та готує наступ на Словʼянськ та Авдіївку, - Генштаб
06:32
Ракетний удар по Сумщині: окупанти влучили в історичне єврейське кладовище у Глухові
06:24
ракетні удари
За добу ворог 9 разів атакував Одещину
06:16
Джо Байден
Байден: прагнемо продовжити зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна
05:49
джавелін
Вдвічі більше "джавелінів": американська компанія збільшуватиме обсяги виробництва зброї через російську загрозу
04:58
руїни Святогірської лаври
Окупанти повністю зруйнували скит Святогірської лаври на Донеччині
04:36
море військовий корабель
Біля берегів України перебувають мінімум 6 ворожих кораблів із крилатими ракетами
01:58
ООН
Без згадки про Росію: генсек ООН відреагував на скидання бомб на школу в Луганській області
01:24
Евакуація з Луганщини більше неможлива, - Гайдай
01:05
Канада
Канада запровадила нові санкції проти РФ
00:39
ППО збили
Українська ППО знищила 10 повітряних цілей росіян за добу
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV