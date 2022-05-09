Порошенко закликав включити в ленд-ліз системи протиповітряної оборони та винищувачі для захисту повітряного простору

Це змінить характер війни і прискорить перемогу над кремлівським режимом – наголошує п’ятий президент, пише пресслужба партії "ЄС".

"Я повернувся із сходу держави, з наших позицій у Миколаївській та Херсонській областях. Повірте, дуже надихає, коли перші американські гаубиці вже зʼявляються на фронті. Вони є дуже точними і ефективними. І вони однозначно створюють нові можливості. Це власне і є тим, що може змінити правила гри. Змінити ці правила можуть нові американські системи артилерії, американські бронемашини", – говорить Порошенко.

"Очікуємо також на системи протиповітряного захисту. Як і продовжуємо розраховувати на винищувачі. Розглядайте це як перший етап до створення безполітної зони. Ми цілком розуміємо, що для НАТО доволі складно ухвалити негайне рішення щодо запровадження безполітної зони. Однак ми теж маємо прекрасних пілотів, і прекрасних операторів. Тож на першому етапі йшлося б про те, щоб закрити небо над критичними обʼєктами – над атомними електростанціями, над обʼєктами цивільної інфраструктури. Це дуже важливо. А тому, прошу вас, включіть в Акт про Ленд-ліз також і системи протиповітряної оборони", – закликає Петро Порошенко.