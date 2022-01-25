Поруч з Африкою: Україна посіла 122-е місце у Індексі сприйняття корупції за 2021 рік
В Індексі сприйняття корупції за 2021 рік Україна посідає 122-е місце зі 180 країн
Про це свідчать дані Transparency International Ukraine.
У відповідному рейтингу Україна отримала 32 бали зі 100 можливих. Поруч із Україною — африканська держава Есватіні (Свазіленд). На один бал Україну випереджають Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни та Алжир.
З-поміж сусідів рейтинг України є нижчим лише у Росії. РФ отримала 29 балів і посідає 136 місце.
За рік Україна втратила 1 бал. Окрім цього, знизилися бали Угорщини – 43 бали (-1 бал, 73 місце) та Білорусі. Остання цьогоріч втратила аж 6 балів і з 41 балом посідає 82 місце.
Свої показники не змінила Польща і залишилася лідеркою серед наших сусідів — 56 балів і 42 місце. Покращити за рік свої бали вдалося Словаччині, Румунії та Молдові.
До незмінних лідерів дослідження - Данії та Нової Зеландії долучилася Фінляндія із 88 балами.
Ці три країни очолюють Індекс сприйняття корупції 2021. У кінці списку залишаються Сомалі, Сирія та Південний Судан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
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