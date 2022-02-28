Порушення гуманітарного права: росіяни маскують свою техніку під українську, - Залужний

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.



"З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області", - написав він.



Залужний додав, що зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись.



"Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження. Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.



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