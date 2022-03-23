Порушення контрактів від ненадійного партнера. Німеччина відреагувала на вимогу Росії платити за газ у рублях

Про це повідомляє Tagesspiegel, інформує Еспресо.TV

"Вимога платити у рублях… - це порушення контрактів. Ми будемо консультуватися з європейськими партнерами про те, якою буде наша реакція", - прокоментував Роберт Габек.

Він зазначив, що ще з грудня почало ставати зрозуміло, що Росія не є надійним партнером, і зараз уряд активно шукає альтернативних постачальників.

Голова комітету закордонних справ Бундестагу Норберт Рьоттген заявив, що цей крок Кремля ставить європейські компанії перед необхідністю обмінювати євро або долари на рублі через центробанк, і це фактично підриває санкції.

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Владімір Путін доручив приймати оплату за поставлений "недружнім країнам" російський природний газ лише у рублях.

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