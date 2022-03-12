Поширюють брехню і виправдовують воєнні злочини: Латвія закликала забанити акаунти російського уряду

Про це він написав у своєму Twitter, передає "Еспресо.TV".

"Росія забороняє західні соціальні мережі, я думаю, що настав час для Twitter, Meta, Іnstagram, YouTube та інших видалити акаунти російського уряду та пропагандистських засобів", - зазначив він.

"Вони відкрито пропагують і виправдовують воєнні злочини, а також поширюють брехню та дезінформацію", - наголосив він.



#Russia is banning Western social media, I think it is time for @Twitter @Meta @instagram @YouTube and others to delete accounts of the Russian government and propaganda outlets as they are openly promoting and justifying war crimes and spreading lies and disinformation — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 11, 2022

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