Поширюють брехню і виправдовують воєнні злочини: Латвія закликала забанити акаунти російського уряду
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевічс закликає найбільші соцмережі світу заблокувати офіційні акаунти російського уряду.
Про це він написав у своєму Twitter, передає "Еспресо.TV".
"Росія забороняє західні соціальні мережі, я думаю, що настав час для Twitter, Meta, Іnstagram, YouTube та інших видалити акаунти російського уряду та пропагандистських засобів", - зазначив він.
"Вони відкрито пропагують і виправдовують воєнні злочини, а також поширюють брехню та дезінформацію", - наголосив він.
- Нагадаємо, 26 лютого очільник Мінцифри Михайло Федоров звернувся до платформи YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ і до Meta щодо блокування Instagram та Facebook.
- 4 березня Роскомнадзор прийняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook.
- Також у Росії хочуть заблокувати Instagram.
- Користувачам Facebook та Instagram дозволили публікувати дописи із закликом до смерті Путіна та Лукашенка.
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