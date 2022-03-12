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Головна війна з Росією Поширюють брехню і виправдовують воєнні злочини: Латвія закликала забанити акаунти російського уряду

Поширюють брехню і виправдовують воєнні злочини: Латвія закликала забанити акаунти російського уряду

12 березня, 2022 субота
04:27
війна з Росією фейк

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевічс закликає найбільші соцмережі світу заблокувати офіційні акаунти російського уряду.

Про це він написав у своєму Twitter, передає "Еспресо.TV".

"Росія забороняє західні соціальні мережі, я думаю, що настав час для Twitter, Meta, Іnstagram, YouTube та інших видалити акаунти російського уряду та пропагандистських засобів", - зазначив він.

"Вони відкрито пропагують і виправдовують воєнні злочини, а також поширюють брехню та дезінформацію", - наголосив він.
 

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