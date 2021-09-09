Пошивайла переобрали директором музею Революції Гідності

Про це повідомляє пресслужба Українського інституту національної пам'яті.



Відбулося друге засідання комісії конкурсу на посаду.



Після представлення плану розвитку музею комісія визначила переможцем Пошивайла. Він був єдиним кандидатом.

Після презентації 7 із 9 членів комісії проголосували за призначення Пошивайла. Ще двоє членів комісії не брали участі у голосуванні.

За результатами конкурсу голова Українського інституту нацпам’яті зобов’язаний призначити переможця на посаду гендиректора музею.