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Головна війна з Росією Пошкоджена підстанція, електромережа та знищені будинки: окупанти продовжують обстрілювати Сумщину

Пошкоджена підстанція, електромережа та знищені будинки: окупанти продовжують обстрілювати Сумщину

22 вересня, 2022 четвер
05:57
війна з Росією пошкоджена електромережа на Сумщині

Упродовж середи 21 вересня ворог обстрілював Білопільську, Середино-Будську та Шалигинську прикордонні громади Сумщини мінометами та кулеметними чергами

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У Середино-Будській громаді російські війська обстріляли околиці Середино-Буди, пошкодивши підстанцію та електромережу. 

У селі Волфине Білопільської громади рашисти пошкодили 3 приватні будинки, ще один згорів повністю. Через мінометний обстріл околиць села Атинське  загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату, також пошкоджені ближні будівлі.

По Шалигинській громаді окупанти випустили 3 черги з крупнокаліберного кулемету.

  • За 19 вересня на Сумщині нарахували 75 прильотів, двоє літніх людей постраждали.

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Сумщина
окупанти
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