Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У Середино-Будській громаді російські війська обстріляли околиці Середино-Буди, пошкодивши підстанцію та електромережу.

У селі Волфине Білопільської громади рашисти пошкодили 3 приватні будинки, ще один згорів повністю. Через мінометний обстріл околиць села Атинське загорівся склад Атинського психоневрологічного інтернату, також пошкоджені ближні будівлі.

По Шалигинській громаді окупанти випустили 3 черги з крупнокаліберного кулемету.

За 19 вересня на Сумщині нарахували 75 прильотів, двоє літніх людей постраждали.

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