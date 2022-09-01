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Головна війна з Росією Пошкоджено півсотні приватних будинків: окупанти обстріляли одну з громад Дніпропетровщини

Пошкоджено півсотні приватних будинків: окупанти обстріляли одну з громад Дніпропетровщини

1 вересня, 2022 четвер
23:49
війна з Росією на фото: зруйнований дім

Внаслідок обстрілів ворогом Дніпропетровщини, у Червоногригорівській ТГ пошкоджено близько півсотні будинків та десятки інших об’єктів цивільної інфраструктури

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Протягом дня ворог неодноразово бив по Нікопольському району. Під обстрілами були Нікопольська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. За уточненими даними, внаслідок дій окупаційних військ російської федерації, в Червоногригорівській ТГ сьогодні пошкоджено півсотні приватних будинків, понад три десятки господарчих споруд, з десяток об‘єктів, серед яких – магазини, ліцей, селищна рада, амбулаторія. Також газогони і лінія електропередач. Щодо інших районів області – день був спокійним. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини нині під повним контролем наших військових", - написав Лукашук.

  • Нагадаємо, у Нікопольському районі росіяни з "градів" обстріляли будинки, ліцей, селищну раду й поранили людину

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Дніпропетровщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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