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Посли країн ЄС підтримали пропозиції про спільне використання газових сховищ

12 травня, 2022 четвер
08:21
Світ ЄС

Посли Європейського Союзу погодили мандат на переговори з парламентом ЄС щодо пропозиції про спільне використання газових сховищ в інтересах усіх країн-членів Союзу

Про це повідомляє сайт Європейської ради.

"З метою підвищення безпеки поставок ЄС в нинішньому геополітичному контексті пропозиція спрямована на забезпечення того, щоб потужності зі зберігання газу в ЄС були заповнені до наступного зимового сезону і могли бути розділені між державами-членами в дусі солідарності", - йдеться в заяві.

Так, країни ЄС також домовилися про обов'язкову сертифікацію для всіх операторів систем зберігання, щоб уникнути виникнення потенційних ризиків зовнішнього впливу на критично важливі інфраструктури зберігання.

Термін дії зобов'язань по заправці закінчується 31 грудня 2026 року.

Рішення визначає правила підземного зберігання газу та можливості обліку запасів скрапленого природного газу, обмежуючи при цьому зобов'язання певним обсягом річного споживання газу членами ЄС за останні 5 років, щоб уникнути непропорційного впливу на деякі держави-члени з великою ємністю зберігання.

Проте не всі країни ЄС мають на своїй території газові сховища, тож мандат передбачає отримання ними доступу до запасів інших держав-членів, з поділом фінансових витрат на наповнення блакитного палива. Переговорний мандат передбачає певні винятки з цих загальних вимог для Кіпру, Мальти та Ірландії з урахуванням того, що ці країни не мають прямого поєднання із газовою системою інших членів ЄС.

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Економіка
ЄС
газ
газові сховища
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