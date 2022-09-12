Посольство Болгарії повернулося до Києва
Посольство Болгарії 12 вересня відновило роботу в Києві, що міністерство закордонних справ країни назвало "ще одним знаком міцної підтримки України"
Про це повідомили на сайті болгарського МЗС.
"Наша країна, яка продовжує надавати всю можливу допомогу Україні, зокрема і її громадянам, що покинули свої домівки через війну, категорично засуджує російську збройну агресію і підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема і в територіальних водах", – передає відомство.
Відомо, що посольство Болгарії буде очолювати тимчасовий керівник, який працюватиме з обмеженою кількістю персоналу. Також відновить роботу, але в обмеженому вигляді, консульська служба диппредставництва.
"Ідея полягає в тому, щоб поновити повноцінну роботу після повного відновлення каналів зв’язку з Болгарією", – пояснює болгарське МЗС.
- Нагадаємо, 22 серпня міністерство закордонних справ Ірландії анонсувало повернення посольства країни до Києва.
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