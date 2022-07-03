Посольство США у Москві прибрало з сайту адресу після того, як площу перейменували на честь фейкової "ДНР"
У Москві площу, де розташоване посольство США в РФ, перейменували на честь фейкової "ДНР", тоді американське посольство прибрало адресу на своєму офіційному сайті
Про це йдеться на офіційному сайті посольства США у Росії.
У посольстві США вочевидь відмовились змінювати адресу на своєму сайті, а тому вказали там лише свої географічні координати.
"Посольство США Москві - 55,75566° N, 37,58028° E", - йдеться на офіційному сайті.
Речниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала рішення посольства США у Росії, заявивши, що це "дивний вчинок".
- 22 червня у Москві на честь "ДНР" назвали площу перед посольством США. З ініціативою про найменування площі 18 травня виступили депутати міської думи. Вони також хочуть присвоїти площі біля посольства Німеччини назву "ЛНР".
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