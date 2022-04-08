Посольство України в США отримало дозвіл на постачання шоломів та бронежилетів для українських військових

Про це повідомила посолка України в США Оксана Маркарова.



За її словами, посольство отримало ліцензію на експорт шоломів та бронежилетів третього типу за американською класифікацією, яка відповідає 4 класу за українською та відтепер може офіційно відправляти їх в Україну.



Також представництво України в США відпрацювало повний механізм отримання ліцензій на інші типи жилетка та потрібні засобі захисту наших захисників, та має партнерів для відправлення.



"Наша команда працює на усіх можливих та неможливих напрямах щоб допомогти нашим збройним силам, нацполу, та рятівникам та всім захисникам ефективно захищати нас і якнайшвидше перемогти", - підкреслила Маркарова.

