Постійні головні болі: стан ув'язненого Росією Дудки погіршився

Про це йдеться на каналі Офісу омбудсмена у Telegram.



"Володимир (Дудка - ред.) упродовж місяця перебуває у медичній частині ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю, втім лікування антибіотиками не має позитивної динаміки. Його тіло вкрите висипом, фурункулами та гнійниками. Крім того, у Володимира хвороба шлунку та постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску", - повідомила омудсмен.



Денісова додала, що рідні можуть передавати Дудці необхідні ліки лише раз на кілька місяців.



Омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням "невідкладно надати ув'зненому належну медичну допомогу".

Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

8 листопада 2021 року уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова розповіла, що українському політв’язню Олегу Приходьку, який вже три місяці перебуває в ув’язненні в Росії, жодного разу не надали медичної допомоги.