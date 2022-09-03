Про це він розповів в етері Еспресо.



"Насправді ночі проходять більш-менш тихо, але вранці росіяни починають обстріли прикордонних населених пунктів. Сьогоднішній день, 3 вересня, теж не є виключенням, тому що зранку з мінометів була обстріляна Великописарівська громада. Близько обіду було обстріляна ворогом з САУ ще одна громада Сумського району, тричі зазнала обстрілів Краснопільська громада", - повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації.



Дмитро Живицький зазначив, що постійно обстрілюється прикордоння Сумської області з території РФ.



"Складається враження, що російські терористи хочуть створити сіру зону і зробити територію у 5-7 км від кордону практично непридатною для життя. Але люди все одно відмовляються виїжджати з прикордонних населених пунктів, мотивуючи тим, що мають домашню худобу та й взагалі звикли до артобстрілів. На щастя, останнім часом ми не маємо жертв та постраждалих від ворожих обстрілів", - зауважив Живицький.

2 вересня Генштаб ЗСУ інформував, що ворог здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії населених пунктів Суходіл, Нова Слобода й Нововасилівка Сумської області

3 вересня Генштаб ЗСУ проінформував, що ворог вів обстріл населених пунктів Миропільське та Порозок на Сумщині