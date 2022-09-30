Потап, якого 6 місяців не було в Україні, заявив, що "хотів на фронт"
Український продюсер та співак Олексій Потапенко, який після повномасштабного вторгнення Росії пів року був за кордоном, повідомив, що хотів на передову та заочно записався до тероборони
Про це артист розповів в програмі "ЖВЛ".
Початок повномасштабної війни Росії проти України Потап зустрів за кордоном. Через те, що артист тривалий час не вертався додому, він отримав шквал критики як від фанатів, так і від колег. Загалом Потап був відсутній у країні протягом 6 місяців і повернувся у вересні.
Коментуючи свої дії, продюсер заявив, що насправді мав багато роботи за кордоном.
"Перший місяць я був в ефірі, валив проти росіян, розкривав їхню сутність. А потім у мене вже стільки стало роботи за кордоном, що я довго там був, щоб закінчити всі справи, автоматизувати процеси", - зазначив він.
Потап також заявив, що хотів на фронт.
"Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити все про Україну", - пояснив артист.
- За словами Потапа, вони разом із Настею Каменських заробили і передали ЗСУ майже 100 млн грн
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