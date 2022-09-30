Потап, якого 6 місяців не було в Україні, заявив, що "хотів на фронт"

Про це артист розповів в програмі "ЖВЛ".

Початок повномасштабної війни Росії проти України Потап зустрів за кордоном. Через те, що артист тривалий час не вертався додому, він отримав шквал критики як від фанатів, так і від колег. Загалом Потап був відсутній у країні протягом 6 місяців і повернувся у вересні.

Коментуючи свої дії, продюсер заявив, що насправді мав багато роботи за кордоном.

"Перший місяць я був в ефірі, валив проти росіян, розкривав їхню сутність. А потім у мене вже стільки стало роботи за кордоном, що я довго там був, щоб закінчити всі справи, автоматизувати процеси", - зазначив він.

Потап також заявив, що хотів на фронт.

"Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити все про Україну", - пояснив артист.

За словами Потапа, вони разом із Настею Каменських заробили і передали ЗСУ майже 100 млн грн

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