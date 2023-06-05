Про це в ефірі Еспресо заявив т.в.о.начальника Куп’янської районної військової адміністрації Харківської області Андрій Канашевич.

"Ситуація залишається напруженою. Є контроль, розуміємо, що потрібно певні меседжі давати людям. Останні обстріли людей спонукали більш рішуче приймати рішення щодо необхідності евакуювати. Вони потрохи починають їхати. Ми посилюємо нашу роботу стосовно роз'яснення людям щодо таких рішень. Все, що летить, летить не по військових об'єктах, а в приватний сектор або по багатоповерхівках. Трохи потік збільшився щодо виїзду", - розповів він.