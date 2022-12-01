Потрібна антиросійська, антиімперіалістична люстрація - Арсеній Яценюк на КБФ

Про це йдеться на сайті Форуму.

“У Росії нквс змінилося на фсб, а суть залишилася та сама. Сталін змінився на Путіна, а суть залишилася та сама. Сталінська совєтська шовіністська ідеологія змінена на новий путінський імперіалізм, – а суть та сама”, - підкреслив він.

“Україна є травмою для всіх російських диктаторів», - додав він.

На переконання Арсенія Яценюка, на законодавчому рівні повинна бути введена заборона на підтримку російської агресії, “чи то підтримки будь-яких проросійських партій чи будь-якої проросійської ідеології”. Так само, як є неприйнятним невизнання Голодомору геноцидом.

“Це повинно бути введено в рамках закону. Заперечення російської агресії, заперечення тортур, заперечення російського імперіалізму, заперечення того, що Голодомор є актом геноциду, заперечення військових злочинів повинно переслідуватися по закону. І таким людям – не місце в українському законодавчому органі і в українській владі. Це повинна бути нова люстрація - антиросійська, антиімперіалістична люстрація”, - підкреслив голова КБФ.

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