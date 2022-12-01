Потрібна антиросійська, антиімперіалістична люстрація - Арсеній Яценюк на КБФ
“Підтримувати диктатуру Росії в Україні, - це не є ознакою демократії, це є ознакою кримінального злочину”, - підкреслив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час КБФ у Києві 1 грудня.
Про це йдеться на сайті Форуму.
“У Росії нквс змінилося на фсб, а суть залишилася та сама. Сталін змінився на Путіна, а суть залишилася та сама. Сталінська совєтська шовіністська ідеологія змінена на новий путінський імперіалізм, – а суть та сама”, - підкреслив він.
“Україна є травмою для всіх російських диктаторів», - додав він.
На переконання Арсенія Яценюка, на законодавчому рівні повинна бути введена заборона на підтримку російської агресії, “чи то підтримки будь-яких проросійських партій чи будь-якої проросійської ідеології”. Так само, як є неприйнятним невизнання Голодомору геноцидом.
“Це повинно бути введено в рамках закону. Заперечення російської агресії, заперечення тортур, заперечення російського імперіалізму, заперечення того, що Голодомор є актом геноциду, заперечення військових злочинів повинно переслідуватися по закону. І таким людям – не місце в українському законодавчому органі і в українській владі. Це повинна бути нова люстрація - антиросійська, антиімперіалістична люстрація”, - підкреслив голова КБФ.
Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.29Продаж 41.4
- Актуальне
- Важливе