Потрібна "Москва" 2 - ще одна вагома поразка Росії, щоб показати Путіна слабаком, - Мельник
Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що потрібні вагомі поразки Росії, на кшталт "Москва" 2, щоб показати президента країни-агресорки слабаком перед російським суспільством
Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Росія легко змінює цілі так званої спеціальної операції в Україні. Політика РФ перегукується з твором "1984" Джорджа Орвела: тотальна пропаганда й цензура. Образом вагомої поразки Росії у війні проти України має бути "Москва" 2, "Москва" 3 - крейсер", - зазначив Мельник.
Координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова додав, що поразка Росії у війні з Україною має бути такою, щоб російська пропагандистська машина не могла її приховати.
"Чим більше брехні зараз навколо крейсеру "Москва", тим більше сумнівів виникає в частині російського суспільства. Мають бути такі поразки, типу "Москва" 2, які не можна приховати від росіян, які врешті-решт покажуть президента РФ Путіна слабаком. В ідеалі має бути завдаваний удар по угрупованню російських військ, знищення якого деморалізує залишки бойового духу росіян", - зауважив Олексій Мельник.
- Нагадаємо, журналіст Роман Цимбалюк вважає, що повномасштабна війна Росії проти України надовго - аж до останнього росіянина, президент РФ Володимир Путін так просто не здасться.
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