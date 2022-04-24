Потрібна "Москва" 2 - ще одна вагома поразка Росії, щоб показати Путіна слабаком, - Мельник

Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".



"Росія легко змінює цілі так званої спеціальної операції в Україні. Політика РФ перегукується з твором "1984" Джорджа Орвела: тотальна пропаганда й цензура. Образом вагомої поразки Росії у війні проти України має бути "Москва" 2, "Москва" 3 - крейсер", - зазначив Мельник.



Координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова додав, що поразка Росії у війні з Україною має бути такою, щоб російська пропагандистська машина не могла її приховати.



"Чим більше брехні зараз навколо крейсеру "Москва", тим більше сумнівів виникає в частині російського суспільства. Мають бути такі поразки, типу "Москва" 2, які не можна приховати від росіян, які врешті-решт покажуть президента РФ Путіна слабаком. В ідеалі має бути завдаваний удар по угрупованню російських військ, знищення якого деморалізує залишки бойового духу росіян", - зауважив Олексій Мельник.

Нагадаємо, журналіст Роман Цимбалюк вважає, що повномасштабна війна Росії проти України надовго - аж до останнього росіянина, президент РФ Володимир Путін так просто не здасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибіру.

Президент США Джозеф Байден заявив, що Володимир Путін помилиться, якщо надалі вважає, що Захід перестане підтримувати Україну.

Після загибелі флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" російські окупанти почали частіше завдавати ракетних ударів з підводних човнів.

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