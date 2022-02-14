Потрібно більше: як вирішити проблему SEO-шника

Навіть якщо ви давно працюєте з SEO і думаєте, що вам давно всі методи вже відомі – доводитимемо, що все далеко не так!

17 лютого в рамках безкоштовної онлайн-конференції «SEO Day: PRO» WebPromoExperts задаватиме темп та тренди галузі на весь рік!

WebPromoExperts зібрали найкращих представників професії — 10 спікерів із практичними прикладами, кейсами та особистим досвідом із топових позицій у компаніях Webpromo, collaborator.pro, devaka.ru, SeoProfy, SEO7, Depositphotos, shakin ru та інші.

Вони зі знанням справи розкажуть про те:

як застосовувати SEO-хитрощі на практиці;

що робити, щоб ефективно просувати сайти, збільшуючи трафік, конверсію та продажі;

як дізнатися принципи роботи конкурентів для впевненого обходу їх по всіх позиціях;

що працює цього року для отримання посилань;

що чекає SEO у 2022 році і що ставитиме трендами;

які технічні нюанси правильного налаштування сайту під оптимізацію треба враховувати;

як зробити "ідеальне перелінкування", і як їй не вбити весь seo прогрес.

Відверто поговорять про плюси та мінуси галузі, перспективу її розвитку та нові можливості. У прямому ефірі лектори дадуть відповідь на всі питання глядачів.

У день проведення конференції 17 лютого кожен учасник безкоштовно отримає:

своє місце на онлайн-конференції;

можливість поставити запитання у прямому ефірі;

закритий Telegram-чат для учасників для дискусій та спілкування

подарунки від партнерів;

Якщо ви хочете дивитися доповіді де зручно, і тоді, коли зручно – можна купити всі записи доповідей спікерів лише за 500 гривень.

Запрошуємо на конференцію:

SEO-фахівців рівня Middle та Senior, які хочуть зростати далі;

інтернет-маркетологів, які стежать за трендами;

підприємців, які хочуть зрозуміти, як удосконалити продукт;

замовників послуг SEO-оптимізації;

всіх, хто працює в галузі інтернет-просування та шукає нові інструменти для роботи.

Три кити SEO - технічна оптимізація, контент та розвиток посилальної маси. Спрацюють вони у 2022 чи ні – дізнаємось разом 17 лютого на безкоштовній онлайн-конференції «SEO Day: PRO». Поспішай зайняти своє місце!

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, SERanking, Сollaborator, Referr.ru

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