Потрібно більше: як вирішити проблему SEO-шника
Сфера пошукової оптимізації – у тренді 2022 року! За даними агентства інтернет просування Webpromo, цього року важливо ставити пошукову оптимізацію у пріоритет оскільки інвестиції в цю область гарантують хорошу продуктивність та загальний успіх рекламної кампанії
Навіть якщо ви давно працюєте з SEO і думаєте, що вам давно всі методи вже відомі – доводитимемо, що все далеко не так!
17 лютого в рамках безкоштовної онлайн-конференції «SEO Day: PRO» WebPromoExperts задаватиме темп та тренди галузі на весь рік!
WebPromoExperts зібрали найкращих представників професії — 10 спікерів із практичними прикладами, кейсами та особистим досвідом із топових позицій у компаніях Webpromo, collaborator.pro, devaka.ru, SeoProfy, SEO7, Depositphotos, shakin ru та інші.
Вони зі знанням справи розкажуть про те:
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як застосовувати SEO-хитрощі на практиці;
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що робити, щоб ефективно просувати сайти, збільшуючи трафік, конверсію та продажі;
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як дізнатися принципи роботи конкурентів для впевненого обходу їх по всіх позиціях;
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що працює цього року для отримання посилань;
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що чекає SEO у 2022 році і що ставитиме трендами;
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які технічні нюанси правильного налаштування сайту під оптимізацію треба враховувати;
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як зробити "ідеальне перелінкування", і як їй не вбити весь seo прогрес.
Відверто поговорять про плюси та мінуси галузі, перспективу її розвитку та нові можливості. У прямому ефірі лектори дадуть відповідь на всі питання глядачів.
У день проведення конференції 17 лютого кожен учасник безкоштовно отримає:
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своє місце на онлайн-конференції;
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можливість поставити запитання у прямому ефірі;
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закритий Telegram-чат для учасників для дискусій та спілкування
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подарунки від партнерів;
Якщо ви хочете дивитися доповіді де зручно, і тоді, коли зручно – можна купити всі записи доповідей спікерів лише за 500 гривень.
Запрошуємо на конференцію:
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SEO-фахівців рівня Middle та Senior, які хочуть зростати далі;
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інтернет-маркетологів, які стежать за трендами;
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підприємців, які хочуть зрозуміти, як удосконалити продукт;
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замовників послуг SEO-оптимізації;
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всіх, хто працює в галузі інтернет-просування та шукає нові інструменти для роботи.
Три кити SEO - технічна оптимізація, контент та розвиток посилальної маси. Спрацюють вони у 2022 чи ні – дізнаємось разом 17 лютого на безкоштовній онлайн-конференції «SEO Day: PRO». Поспішай зайняти своє місце!
Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, SERanking, Сollaborator, Referr.ru
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