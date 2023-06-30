Потрібно знищувати місця виробництва бомб та баражуючих боєприпасів, інженери - також важлива ціль, - авіаексперт Храпчинський
Боротьба з російськими баражуючими боєприпасами та плануючими бомбами має два шляхи. Один із них включає знищення місць виробництв та ліквідацію інженерів
Про це в ефірі Еспресо заявив експерт з авіації Анатолій Храпчинський.
"На мою думку, боротьба з баражуючими боєприпасами "Ланцет" та плануючими бомбами має два шляхи. Перший - побудова багаторівневої системи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, яка буде комплексно виявляти, придушувати, знищувати та захищати", - сказав він.
Експерт додав, що правильно побудована система може осліплювати засоби, які запускають цю зброю та знищувати снаряди на моменті пуску або вже на підльоті.
"Другий, найдієвіший шлях - ДРГ та далекодіючі БПЛА, які будуть знищувати не тільки логістику і постачання, а й місця збирання та виробництва. Більш того, не менше уваги потрібно приділяти інженерному складу, який працює на цих заводах. Вони роблять зброю, яка вбиває українців, тому вони також важлива ціль", - підсумував Храпчинський.
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