Про це на своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Адміністраціям шкіл та батькам повідомили, що це не останнє. Все це разом з Гіркіним вказує не на паніку. Ні. Точніш, не лише на паніку. Маємо великі побоювання щодо підготовки чергової показової провокації з використанням маріупольських шкіл. Тому, маріупольські батьки, будьте уважні та обережні", – наголосив Андрющенко і закликав залишити дітей вдома два-три дні.

Нагадаємо,У Маріуполі зафіксували рух російської військової техніки на виїзд із міста

9 вересня Петро Андрющенко розповів, що в Мангуші, біля Маріуполя, російські загарбники формують колони військової техніки й відправляють її в бік Бердянська.

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