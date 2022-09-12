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Головна війна з Росією Потримайте дітей удома два-три дні, окупанти в Маріуполі можуть готувати провокації з використанням шкіл, – радник мера

Потримайте дітей удома два-три дні, окупанти в Маріуполі можуть готувати провокації з використанням шкіл, – радник мера

12 вересня, 2022 понедiлок
17:41
війна з Росією

У школах Маріуполя провели тренування евакуації як при бомбардуванні. Освітяни-окупанти отримали вказівку терміново підготуватись для дистанційного навчання та провести опитування батьків, хто вже готовий долучитись

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Адміністраціям шкіл та батькам повідомили, що це не останнє. Все це разом з Гіркіним вказує не на паніку. Ні. Точніш, не лише на паніку. Маємо великі побоювання щодо підготовки чергової показової провокації з використанням маріупольських шкіл. Тому, маріупольські батьки, будьте уважні та обережні", – наголосив Андрющенко і закликав залишити дітей вдома два-три дні. 

  • Нагадаємо,У Маріуполі зафіксували рух російської військової техніки на виїзд із міста
  • 9 вересня Петро Андрющенко розповів, що в Мангуші, біля Маріуполя, російські загарбники формують колони військової техніки й відправляють її в бік Бердянська.

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