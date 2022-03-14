Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Espreso.TV.

У небі над Київщиною група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонні ЗСУ. Поки українські літаки вели маневрений бій у небі, ППО розсліляла рашистів із землі. В цьому ж ранйоні було збито ще 3 гвинтокрила і один БпЛА.

Нагадаємо, раніше полонені російські пілоти дали прес-конференцію в Києві.

Пізніше оперативне командування "Північ", заявило, що збило ще один ворожий літак.

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