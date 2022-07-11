Повітряні сили за добу знищили ворожий склад боєприпасів, пункт управління військами та десятки одиниць техніки

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Упродовж 10 липняштурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27 завдали потужних ударів по російських окупаційних військах. Окрім складу боєприпасів та пункту управління військами, знищили також ворожий командно-спостережний пункт.

Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну: 37,4 тис. військових, 1645 танків і 247 РСЗВ.

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