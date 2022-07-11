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Повітряні сили за добу знищили ворожий склад боєприпасів, пункт управління військами та десятки одиниць техніки

11 липня, 2022 понедiлок
11:29
війна з Росією літак МІГ-29

Повітряні сили України упродовж минулої доби, 10 липня, знищили склад боєприпасів, пункт управління військами, десятки одиниць техніки та живу силу окупантів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Упродовж 10 липняштурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27 завдали потужних ударів по російських окупаційних військах. Окрім складу боєприпасів та пункту управління військами, знищили також ворожий командно-спостережний пункт.

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Україна
Росія
окупанти
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