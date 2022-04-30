Повітряні сили ЗСУ протягом доби знищили 1 літак та 9 дронів ворога

Про це у Телеграмі повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

"Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження", - йдеться в дописі.

Уточнюється, що до таких засобів ураження належать і переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва.



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