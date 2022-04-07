Повітряні сили ЗСУ за добу знищили літак, безпілотник та крилату ракету

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Facebook.

Протягом 6 квітня, зенітні ракетні війська ЗСУ знищили три повітряні цілі ворога.

"6 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку", – йдеться в повідомленні.

Також додають, що ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по військах РФ в Україні.

Протягом доби, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити Україну, завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога.