Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник та 20 одиниць бронетехніки
18 травня Повітряні сили Збройних сил України збили винищувач-бомбардувальник російської армії, ліквідували крилату ракету та військову техніку
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
"Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34. Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались!"- йдеться у повідомленні.
Також ЗСУ ліквідували 20 одиниць бронетехніки окупантів і військовослужбовців РФ.
- З 24 лютого до 18 травня окупанти втратили близько 28 300 військових, 3043 бронемашини, 1251 танк, 586 систем артилерії й 202 літаки.
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