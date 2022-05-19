Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник та 20 одиниць бронетехніки

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34. Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались!"- йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ ліквідували 20 одиниць бронетехніки окупантів і військовослужбовців РФ.

З 24 лютого до 18 травня окупанти втратили близько 28 300 військових, 3043 бронемашини, 1251 танк, 586 систем артилерії й 202 літаки.

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