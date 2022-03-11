Повітряні сили ЗСУ знищили цілий полк російських десантних військ

Про це повідомили на сторінці Сухопутні війська ЗС України.



За попередньої інформацією, ЗСУ знищили цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом броньованої техніки: танки, БМП, "гради".



"За інформацією Зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії. Теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25", – додають у повідомленні.



Також додають, що вчора на різних напрямках збили два штурмовика окупантів



"Тож маємо дані про ураження 10 літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців", – підсумовують в повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ грабують, беруть у заручники цивільне населення, поширюють пропаганду й агітують російських в'язнів воювати проти України, але ЗСУ стримують наступ окупантів і дають їм відсіч.