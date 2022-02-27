Повітряним силам ЗСУ партнери передали велику партію ракет, вони вже на озброєнні

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ у Facebook.



"Від наших західних партнерів для авіації надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".

Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить". - йдеться у повідомленні.



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