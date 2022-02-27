Повітряним силам ЗСУ партнери передали велику партію ракет, вони вже на озброєнні
Від західних партнерів для авіації надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря"
Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ у Facebook.
"Від наших західних партнерів для авіації надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".
Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить". - йдеться у повідомленні.
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