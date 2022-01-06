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Поводяться як злодії: адвокат Порошенка повідомив, що у Печерському суді з порушенням закону таємно хочуть розглянути клопотання про арешт майна

6 січня, 2022 четвер
10:53
Новини Ігор Головань

За вказівкою президента Зеленського з грубим порушенням закону Печерський суд планує розглянути клопотання про арешт майна п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань

Він наголосив, що про засідання суду стало відомо з смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного з адвокатів. Головань наголосив, що відповідно до КПК такі клопотання розглядаються за участі народного депутата, який має бути повідомлений про судове засідання заздалегідь в установленому порядку.

Крім того, як зазначає Головань, ДБР не має права подавати клопотання до Печерського суду, оскільки знаходиться у Шевченківському районі столиці.

"Сьогодні такий день – до нас йде Різдво. Але ми знаємо, що в Біблії погані люди усі свої чорні справи роблять або вночі, або під свята", – іронізує Головань.

"Вчора після 16:00 один з адвокатів нашого об’єднання Іван Чорний отримав смс про те, що сьогодні о 9:30 тут буде розглядатися клопотання прокурора на прізвище Белкін стосовно, як там написано, арешту майна Петра Порошенка", – сказав Головань.  

"Загальновідомо, що Петро Порошенко зараз знаходиться за кордоном. Буквально кілька хвилин тому він опублікував пост у Facebook, де назвав дату свого повернення 17 січня цього року. Певно, що вони поспішають, хочуть утнути щось незаконне до цього часу", – наголошує адвокат Головань.

"Зараз ми перевіримо, чи дійсно надійшли якісь клопотання і що там дійсно буде розглядатися. Ми ж знаємо, що це Офіс президента і особисто президент Зеленський переслідує Порошенка, а ДБР, Офіс Генпрокурора це лише інструмент. І ось чомусь вони знову йдуть в Печерський суд. Ми зараз принесли сюди документи за підписом того ж таки прокурора відділу на те ж саме прізвище Бєлкін, де він пише чорним по білому, що Головне слідче управління ДБР знаходиться на вулиці Петлюри, 15 в Шевченківському районі, всі вони працюють в Шевченківському районі. Чому вони звертаються до Печерського суду, що є протиправним абсолютно і незаконним, зараз ми спробуємо поставити ці питання", – наголосив Головань.

"Крім того ми будемо ставити питання взагалі, чому Офіс Генпрокурора весь час ховається, чому вони до цього часу відкрито не повідомили про свою позицію, чому ми знаємо про так звані підозри Порошенку лише зі ЗМІ. Ні його самого, ні його адвокатів до цього часу ніхто не повідомляв. І головне, відповідно до закону України, до КПК подібні клопотання, які наприклад стосуються арешту майна, розглядаються за обов’язкової участі народного депутата за умови його завчасного повідомлення", – наголосив адвокат.

"Звичайно, що ніхто не повідомляв, лише адвокат отримав смс невідомо з якого джерела. Тому ми бачимо грубе порушення закону. Ми знаємо, що Порошенко за кордоном, що він повертається 17 січня. Відповідно до закону такого роду клопотання мають розглядатися за умови його обов’язкової присутності. Зараз ми побачимо, чи готові Печерський суд, прокуратура, Офіс президента і особисто президент Зеленський дотримуватися норм законодавства", – резюмує адвокат.
 


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