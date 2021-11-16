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Powerball розіграє 190 мільйонів доларів цієї середи. Дізнайтесь, як взяти участь з України

16 листопада, 2021 вiвторок
11:41
Новини

Джекпот лотереї США Powerball досяг 190 млн доларів, що є найбільшим у світі лотерейним призом на сьогоднішній день

Уявіть, що ви виграли лотерейний джекпот на суму сотні мільйонів доларів! Що ви зробите із такими грошима? Якщо ви думали, що виграти величезні лотерейні призи можна тільки знаходячись у Штатах, у нас для вас чудові новини.

  • Джекпот Powerball досяг 190 млн доларів, це понад 5 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде увечері в середу, 17 листопада.

  • Для вашої зручності, сервіс TheLotter запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

  • Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь у тиражі! 

Як взяти участь у лотереї Powerball з України?

Як відомо, білети Powerball продаються лише у США. Тим не менш, ви можете брати участь у лотереї та з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це допоможе сайт theLotter.net (спецсайт сервісу theLotter). 

  • Зареєструйтесь на сайті theLotter.net

  • Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.

  • Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

  • Підтвердьте придбання білета.

Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

“Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї”.

Зазначимо, що участь у лотереях США онлайн відповідає всім вимогам національної лотереї Америки, і онлайн-учасник має такі самі шанси та права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише один раз – у момент замовлення білетів (їхня ціна на сайті трохи вища, ніж в офіційних точках продажу). 

Працівник сервісу, що знаходиться в США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Усі призи виплачуються повністю (після відрахування федеральних податків та податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів – оплата послуг здійснюється у момент придбання білета. 

190 мільйонів доларів – найбільший зараз лотерейний джекпот. Він може рости нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його вже в найближчому тиражі. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!  

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.


 

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