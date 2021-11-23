Powerball розіграє 224 мільйони доларів у ніч із середи на четвер. Дізнайтеся як взяти участь з України

Джекпот лотереї США Powerball досяг 224 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день



Для виграшу джекпота потрібно вказати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазонів 1-69 та один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Також слід відзначити другий приз розміром у 1 мільйон доларів, який ви виграєте вгадавши лише 5 основний чисел (без додаткового шару).



• Джекпот Powerball досяг 224 мільйонів доларів, це більше ніж 5,9 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде в ніч з середи, 24 листопада.

• Для вашої зручності сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати квиток, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною в 5 доларів!

Чи можна грати в Powerball з України?

Зареєструйтесь на сайті theLotter.net.

Оберіть лотерею Powerball з більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Відмітьте 5 номерів (від 1 до 69) в ігровому полі.

Оберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) в оранжевій частині ігрового поля.

"Місцеві агенти theLotter в США купують квиток від вашого імені. За правилами Powerball, ви не зобов’язані бути громадянином чи резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що відбудеться, коли ви виграєте джекпот?