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Powerball розіграє 224 мільйони доларів у ніч із середи на четвер. Дізнайтеся як взяти участь з України

23 листопада, 2021 вiвторок
12:57
Новини

Лотерея Powerball відома по всьому світу завдяки своїм неймовірним призам. Саме їй належить рекорд за найбільший у світі джекпот – 1,58 млрд доларів у США, встановлений у січні 2016 року

Джекпот лотереї США Powerball досяг 224 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день
 
Для виграшу джекпота потрібно вказати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазонів 1-69 та один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Також слід відзначити другий приз розміром у 1 мільйон доларів, який ви виграєте вгадавши лише 5 основний чисел (без додаткового шару).

• Джекпот Powerball досяг 224 мільйонів доларів, це більше ніж 5,9 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде в ніч з середи, 24 листопада.
• Для вашої зручності сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати квиток, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною в 5 доларів! 

Чи можна грати в Powerball з України?


Відповідь на це питання однозначно: так! Згідно правилам, встановленим Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її квитки продаються лише на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних квитків theLotter. 
  • Зареєструйтесь на сайті theLotter.net.
  • Оберіть лотерею Powerball з більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті. 
  • Відмітьте 5 номерів (від 1 до 69) в ігровому полі.
  • Оберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) в оранжевій частині ігрового поля. 
Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:  

"Місцеві агенти theLotter в США купують квиток від вашого імені. За правилами Powerball, ви не зобов’язані бути громадянином чи резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що відбудеться, коли ви виграєте джекпот?


Після оформлення замовлення місцеві агенти в США куплять офіційні квитки від вашого імені. Ваші квитки будуть відскановані та завантажені у ваш обліковий запис перед розігришем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не нараховуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок, і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за відрахуванням федеральних податків США, без комісії!

Більше ніж 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!



Аура Д. з Панами, за оформленням паперу для передачі виграша в розмірі $30 млн. США

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 мільйонів доларів в призах більш ніж 6 мільйонів переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті - жінка з Панами, яка зіграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флориди, і чоловік з Іраку, вигравши джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйони доларів.
224 млн доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз в світі. Він може рости безкінечно, але, з іншої сторони, хтось може виграти його цієї середи. Купуйте білети просто зараз на theLotter.net !

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням по азартним іграм Мальти; Посилання на ліцензію MGA / CRP / 402/2017. Тільки 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.
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