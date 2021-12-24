Powerball розіграє $400 мільйонів у ніч із суботи. Дізнайтесь, як взяти участь з України

Топ приз США Powerball в черговий раз перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки $400 мільйонів доларів (це понад 10,8 мільярда гривень).



Оскільки в ході тиражу, що відбувся минулої ночі, нікому з учасників не вдалося вгадати всю виграшну комбінацію цілком, головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – сьогодні лотерея розігрує $400 мільйонів.



Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зможе вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

Джекпот Powerball досяг 400 млн доларів, це понад 10,8 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде у ніч із суботи, 25 грудня.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

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"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?