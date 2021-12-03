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Powerball США розіграє 278 мільйонів доларів у суботу. Дізнайтесь, як взяти участь з України

3 грудня, 2021 п'ятниця
12:41
Новини theLotter

Ви можете офіційно поборотися, а можливо, і виграти $278 млн., купивши лотерейні білети на сайті thelotter.net

Джекпот лотереї США Powerball досяг 278 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день.

Лотерея Powerball завжди розігрувала чудові призи, але всесвітню популярність лотерея здобула на початку 2016 року, коли джекпот перевищив півтора мільярда доларів. Цей приз викликав неймовірний ажіотаж по всьому світу, який тільки зростав із кожним переходом призу, поки нарешті, 16 січня, трьом гравцям не вдалося зірвати приз у $1,586 мільярда.

Для виграшу джекпота потрібно вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Також слід відзначити другий приз розміром $1 мільйон, який ви виграєте вгадавши тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі).

  • Джекпот Powerball досяг 278 млн доларів, це понад 7,5 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде у ніч із суботи, 4 грудня.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!
Чи можна грати в Powerball з України?

Відповідь це питання однозначний: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.
  • Зареєструйтесь на сайті theLotter.net
  • Виберіть лотерею Powerball з більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
  • Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.
Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!


 
Аура Д. з Панами, за оформленням паперів передачі виграшу у вигляді 30 млн. доларів США

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн. доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

278 млн. доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може зростати нескінченно, але, з іншого боку, хтось може виграти його в цю суботу. Купуйте білети просто зараз на theLotter.net
 
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