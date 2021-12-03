Powerball США розіграє 278 мільйонів доларів у суботу. Дізнайтесь, як взяти участь з України

Джекпот лотереї США Powerball досяг 278 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день.



Лотерея Powerball завжди розігрувала чудові призи, але всесвітню популярність лотерея здобула на початку 2016 року, коли джекпот перевищив півтора мільярда доларів. Цей приз викликав неймовірний ажіотаж по всьому світу, який тільки зростав із кожним переходом призу, поки нарешті, 16 січня, трьом гравцям не вдалося зірвати приз у $1,586 мільярда.



Для виграшу джекпота потрібно вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Також слід відзначити другий приз розміром $1 мільйон, який ви виграєте вгадавши тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі).

Джекпот Powerball досяг 278 млн доларів, це понад 7,5 мільярда гривень. Найближчий тираж пройде у ніч із суботи, 4 грудня.

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